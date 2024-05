Secondo giorno di 'acampada' alla Statale di Milano

Secondo giorno di accampamento all'università Statale di Milano, dove gli studenti hanno trascorso la notte in tenda nel cortile centrale di via Festa del Perdono per la 'Intifada studentesca'. I giovani, che protestano contro la collaborazione dell'ateneo con "le istituzioni israeliane e con le istituzioni della guerra che stanno partecipando attivamente a questo massacro", hanno piantato le tende ieri pomeriggio nel prato. Anche al Politecnico di Milano, dove ieri gli studenti si sono riuniti in assemblea, prenderà oggi il via una 'acampada' a supporto di Gaza. L'appello è di portare le tende in piazza Leonardo Da Vinci.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA