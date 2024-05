Molteni, Cpr a Milano? Raccolto invito sindaco su rimpatri

"Ieri abbiamo raccolto l'invito del sindaco di Milano che ha detto: servono più espulsioni. Io sono assolutamente d'accordo, ma per fare più espulsioni e rimpatri servono più Cpr. A Milano c'è un Cpr, quello di via Corelli, e credo che lì e in altre parti del Paese ne servano altri, è questo l'impegno del governo e del ministro Piantedosi, garantendo i diritti e il principio di umanità. Entro l'estate proporremo ai territori nuove strutture detentive necessarie per fare rimpatri. Spero non ci siano opposizioni o atteggiamenti propagandistici da parte di nessuno". Lo ha detto il sottosegretario all'Interno Nicola Molteni a TgCom 24.



