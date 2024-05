Dopo rapina fuggono in auto con il figlio di 3 anni, arrestati

Prima ha rapinato per strada un anziano, poi con il compagno è fuggita in auto, con a bordo il figlio di 3 anni e inseguita dai carabinieri. L'episodio è avvenuto in provincia di Milano, a Bellinzago Lombardo, e si è concluso con l'arresto della coppia, di nazionalità romena, entrambi di 30 anni e pregiudicati.

Secondo la ricostruzione, i militari di Pioltello sono stati allertati da un 83enne con le stampelle che era appena stato derubato della catenina che aveva al collo da una donna poi scappata e salita su un'auto. I carabinieri della Sezione Radiomobile hanno inseguito ieri mattina la vettura (poi risultata radiata dalla circolazione) guidata dal compagno. I due in un secondo tempo hanno tentato inutilmente di fuggire anche a piedi.

La collanina è stata recuperata e restituita all'anziano, l'auto sequestrata e il bambino affidato a un parente della coppia. Gli arrestati sono stati portati in carcere a Milano.

Per loro le accuse sono rapina impropria in concorso e resistenza a pubblico ufficiale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA