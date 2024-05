Mancano autisti, nasce Osservatorio Giovani Autotrasporto

In Europa, in media, lo stipendio lordo di un camionista è superiore del 55% rispetto al salario minimo nazionale, raggiungendo il 233% nei Paesi Bassi. E' uno dei dati forniti oggi a Transpotec Logitec e NME, le due manifestazioni di riferimento per i settori del trasporto merci e persone a Fiera Milano, dove è stato presentato l'Osservatorio Giovani Autotrasporto e Logistica, per iniziativa di Anita, l'Associazione di Confindustria di categoria.

Obiettivo fornire gli strumenti per Investire nei giovani, al fine di agevolare il ricambio generazionale e incoraggiare lo sviluppo di nuove competenze in un ambiente inclusivo e al passo coi tempi.

L'emergenza della carenza del personale è stata più volte sottolineata anche ieri giorno di apertura delle due manifestazioni: in Italia mancano 20.000 autotrasportatori e 10.000 autisti di bus. L'emergenza riguarda anche il resto d'Europa, dove, secondo quanto emerso oggi, oltre il 70% delle aziende sta già adottando misure per trattenere e attrarre conducenti. Più della metà degli operatori offre premi di performance e aumenti di stipendi per fidelizzare e invogliare gli autisti. Altre misure attuate dagli operatori includono l'investimento in veicoli migliori (44%), la copertura dei costi per l'accesso alla professione (35%) e l'offerta di opportunità di miglioramento delle competenze (25%). Anche in Italia qualcosa si sta muovendo. E' il caso di Cab Log, azienda logistica del Veneziano, che ha presentato la propria Academy, creata per trovare giovani da tutta Italia che vogliano imparare il mestiere, in modo da assumerli nel proprio organico.

Candidati dai 21 anni in su e in possesso della patente potranno partecipare in modo totalmente gratuito e finanziato dall'Unione Europea al corso che comprende formazione teorica e pratica per l'acquisizione delle patente richieste.



