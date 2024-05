'Dolce niente', il nuovo thriller di Massimiliano Carocci

Arriva in libreria il 13 maggio 'Dolce niente', il nuovo thriller dello scrittore milanese Massimiliano Carocci pubblicato da Leone Editore.

Il terzo e conclusivo volume della saga 'Strade di Piombo' riporta i lettori nel cuore pulsante dell'Italia post-bellica, dove il mistero e l'intrigo tessono la trama della storia nazionale. Protagonista, ancora una volta, è l'agente dei servizi segreti conosciuto come Scarface.

In questo romanzo, che fonde il noir con il resoconto storico, le vicende di Scarface si intrecciano con gli eventi che hanno segnato in modo indelebile la storia italiana. Dalla "strategia della tensione" che ha scosso le fondamenta della Repubblica, fino alle stragi di Bologna e Ustica, il lettore è immerso in un vortice di suspense e tradimento.

Ma 'Dolce niente' non è solo il racconto dei grandi avvenimenti che hanno segnato l'Italia contemporanea. Attraverso gli occhi di Scarface, è possibile esplorare anche i misteri più oscuri del potere, dove gli interessi politici ed economici si intrecciano in un intricato gioco di potere.

Massimiliano Carocci è nato a Milano nel 1980. Laureato in Filosofia presso l'Università Statale di Milano, è insegnante di liceo. Autore di romanzi, racconti e poesie, ha vinto il Premio Glauco Felici - Tolfa Gialli&Noir nel 2014. Per Leone Editore ha pubblicato 'Sopra il deserto avvengono le aurore' (2020), 'Strade di piombo' (2021) e 'Arcadia' (2022).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA