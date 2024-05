Contro tumore ovarico torna l'iniziativa 'Follow the pink'

Follow the Pink, l'iniziativa della Fondazione Ieo-Monzino interamente dedicata alle donne per diffondere la cultura della prevenzione e sostenere la ricerca dello Ieo sui tumori femminili, raddoppia anche quest'anno con la sua "spring edition", lanciata in occasione dell'8 maggio, la giornata mondiale contro il tumore ovarico, considerato un big killer che in Italia colpisce oltre 5.200 donne ogni anno.

È il settimo tumore femminile più diffuso al mondo e il tasso di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi è attualmente inferiore al 50%. Per far progredire la ricerca su questa patologia, Follow the Pink Spring Edition prosegue il suo cammino consolidando il suo impatto grazie a aziende ed enti che offrono ai propri clienti l'opportunità di acquistare prodotti specifici, destinando una parte del ricavato alla Fondazione Ieo-Monzino per sostenere la ricerca dei tumori femminili.

Parallelamente, altre realtà contribuiscono attivamente al progetto attraverso donazioni dirette, beneficiando di seminari informativi focalizzati sulla prevenzione oncologica, pensati e organizzati dalla Fondazione per sensibilizzare ed educare i propri dipendenti sull'importanza della diagnosi precoce e della cura della salute.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA