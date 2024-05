Alla scoperta dei luoghi dell'editoria a Milano

'Andare per i luoghi dell'editoria' è un libro-itinerario di Roberto Cicala sulle sedi delle maggiori case dei libri, molte milanesi, in uscita per Il Mulino. L'anteprima sarà domani, 8 maggio, in Università Cattolica a Milano, alla libreria 'Vita e Pensiero', alle 17.45.

Dialogheranno con l'autore lo storico del libro Edoardo Barbieri e il direttore editoriale Aurelio Mottola. L'evento è promosso dal 'Laboratorio di editoria' e dal Centro di ricerca Europeo, libro, editoria, biblioteca (Creleb) dell'Università Cattolica.

Un capitolo è dedicato alla città tra Ottocento e Novecento quando scrittori e editori scoprono fama e guadagno con i libri, con l'Italia letteraria accolta in casa Treves, senza dimenticare i manuali Hoepli. Una sezione è poi dedicata a Mondadori, Rizzoli e Feltrinelli, con aneddoti sulla battaglia a tre sul fronte dei tascabili economici. Un altro capitolo segue le strade di una Milano divenuta capitale della lettura, e cita numerose case editrici tra cui Bompiani, Garzanti, Vita e Pensiero, Scheiwiller, Il Saggiatore, Adelphi, gruppo GeMS e la Nave di Teseo.

Roberto Cicala è docente all'Università Cattolica di Milano e editore di Interlinea. Collaboratore di riviste e quotidiani, ha pubblicato per il Mulino 'I meccanismi dell'editoria'. Ha curato inediti di Rodari, Rebora e Vassalli e saggi sulla storia di Einaudi, Mondadori, De Agostini, Vita e Pensiero e altri editori. "Il fatto che si chiamino 'case' - scrive l'autore nell'introduzione - la dice lunga sull'importanza dei luoghi in cui si cucinano le parole per renderle più appetibili e gustose al palato degli ospiti, cioè i lettori, dentro il piatto dei libri. In gergo è detto davvero 'cucina' il lavoro di redazione: è ciò che capita dietro le quinte dei libri per farli nascere".

Dopo l'anteprima milanese, le prime presentazioni di 'Andare per i luoghi dell'editoria' saranno sabato 11 maggio al Salone del libro di Torino e venerdì 17 maggio a Firenze al Gabinetto Vieusseux di palazzo Strozzi.



