Uomo trovato morto per strada a Pavia

Il cadavere di un uomo, di età attorno ai 35 anni, è stato ritrovato questa mattina verso le 5 da un passante in viale Cremona, in una zona periferica di Pavia.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

Dai primi rilievi sembra possa trattarsi di un caso di morte violenta: è presa in considerazione anche l'ipotesi di un omicidio. La vittima presto dovrebbe essere identificata.

Il corpo è stato trasportato all'istituto di Medicina Legale dell'Università di Pavia dove sarà effettuata l'identificazione.





