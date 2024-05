Sequestrato altro cantiere di un palazzo a Milano, 9 indagati

Un nuovo cantiere per la realizzazione di un complesso residenziale è stato bloccato a Milano. Il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Gdf, su delega della Procura, sta sequestrando l'intera area su cui è in fase di costruzione il "Giardino Segreto", edificio che si trova in via Lepontina, nel quartiere Isola.

Inoltre, si sta procedendo all'elezione di domicilio e alla nomina del difensore nei confronti di 9 indagati tra cui il dirigente e due responsabili dello Sportello Unico per l'edilizia e il presidente della Commissione Comunale per il Paesaggio dell'epoca.

I reati contestati sono lottizzazione abusiva e falso. L'indagine, coordinata dal pm Marina Petruzzella, riguarda il progetto di demolizione di un preesistente fabbricato di 2 piani (aveva un'altezza di 11,95 metri) adibito a uffici e laboratori e la costruzione di un nuovo edificio residenziale a torre di 7 piani (21,95 metri) per 61 appartamenti. Il progetto, approvato dal Comune di Milano come ristrutturazione, quindi con Scia, la Segnalazione certificata di inizio attività, secondo l'accusa avrebbe dovuto essere classificato come nuova costruzione: per tanto sono state contestate plurime violazioni alla normativa urbanistica, una quantificazione sottostimata degli oneri di urbanizzazione e un illecito aumento delle cubature e delle superfici realizzabili senza la predisposizione, oltremodo, di una pianificazione urbanistica attuativa che prevedesse la realizzazione di opere aggiuntive per compensare gli standard dei residenti già insediati in zona. Secondo il pm, il presidente della Commissione Comunale per il Paesaggio nel 2019, Marco Prusicki, avrebbe omesso di rilevare la difformità del progetto in base al Pgt. Il sequestro è stato disposto dal gip milanese Mattia Fiorentini

