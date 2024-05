Salvini, la Lega sarà la sorpresa delle elezioni europee

"La Lega sarà la grande sorpresa delle prossime elezioni europee". Lo ha dichiarato oggi pomeriggio a Pavia il vicepremier Matteo Salvini, intervenendo alla Sala dell'Annunciata ad un incontro per la presentazione del suo libro "Controvento. L'Italia che non si arrende".

Un'occasione anche per presentare i candidati della lista della Lega alle elezioni comunali di Pavia, nella coalizione di centrodestra che sostiene Alessandro Cantoni.

"Entro maggio presenterò in Consiglio dei ministri il provvedimento per la sanatoria edile, che andrà incontro soprattutto alle esigenze delle famiglie - ha annunciato il ministro per le infrastrutture -. L'Europa deve garantire pace, benessere e piena occupazione. Basta con un'Europa dei massoni e delle multinazionali che limita le nostre libertà. Se alle elezioni di giugno non prevarrà la nostra parte politica, fra cinque anni ci ritroveremo in un'Europa per metà massone e metà islamica".

Sull'ipotesi di un intervento militare della Ue in Ucraina, Salvini si è decisamente schierato contro l'opinione avanzata dal presidente francese Macron: "Non permetterò che i figli del nostro Paese andranno a combattere in guerra".



