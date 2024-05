Palestinesi d'Italia, sabato indossate la Keffiah

Sabato 11 maggio è la giornata internazionale della Keffiah e l'associazione dei Palestinesi in Italia invita sui suoi social a indossarla "per mostrare il nostro sostegno e la nostra vicinanza alla causa palestinese".

La Keffiah - ricorda Api - è il simbolo della lotta palestinese per l'autodeterminazione, la giustizia e la libertà.

Il motivo a foglie di olivo rappresenta la perseveranza, la forza e la resilienza, il motivo a rete rappresenta i pescatori palestinesi e il legame del popolo con il Mediterraneo, mentre quello in grassetto rappresenta le rotte commerciali.

"L'11 maggio - si legge sui social dell'Api - rappresenta un'opportunità unica per tutti noi di esprimere solidarietà con il popolo palestinese attraverso la partecipazione alla Giornata Mondiale della Keffiah! Indossare la keffiah non è solo un gesto simbolico, ma un modo per dimostrare che siamo uniti nel desiderio di un futuro in cui il popolo palestinese possa vivere libero sulla propria terra".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA