Flash mob acrobatico delle suore di Sister Act a Milano

Stupore e curiosità in piazza Piemonte, a Milano, dove questa mattina un gruppo di suore acrobate - protagoniste del musical Sister Act - si sono calate dal tetto del teatro Nazionale. Il flash mob è stato organizzato per svelare la nuova insegna del Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni, nata grazie alla partnership siglata tra la compagnia assicurativa, di Reale Group, e Stage Entertainment Italia, società che gestisce oltre al Nazionale anche il Lirico Giorgio Gaber. La collaborazione prevede, infatti, anche un accordo con lo storico teatro di via Larga, oltre a una partnership con Sister Act, lo show più visto d'Italia nella stagione 2022/23 con oltre 80.000 biglietti venduti.



