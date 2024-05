Cede scavo nel Milanese, operaio ferito

Un operaio di 64 anni che stava lavorando ad uno scavo stradale per la rete fognaria a Lainate, nel Milanese, è rimasto ferito per un parziale cedimento di un cordolo . Le sue condizioni non sarebbero gravi.

E' accaduto alle 15.10 in via Donizetti all'altezza del civico 20, nella zona industriale della cittadina. Secondo quanto riferito dai Vigili del Fuoco cadendo l'uomo è stato parzialmente ricoperto dai detriti, ma è stato subito estratto dagli altri colleghi. Il 118, intervenuto sul posto, lo ha trasportato in codice giallo all'ospedale Galeazzi di Milano.

Sul posto anche l'Ats. I pompieri di Rho (Milano) hanno messo l'area in sicurezza.



