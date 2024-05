Rapina gratta e vinci e spara ferendo di striscio padre e figlia

Le volanti della Questura di Milano sono intervenute alle 21 di questa sera in via Costantino Baroni 11 per una rapina consumata all'esterno di un bar.

Una donna di 67 anni e la figlia di 31 hanno riferito che poco prima, mentre il padre stava portando fuori i gratta e vinci, è stato avvicinato da un uomo che, dopo avergli strappato di mano il sacchetto, ha estratto una pistola sparando in direzione del padre 67enne e della figlia colpendoli di striscio al fianco (il padre) e interno coscia (la figlia). Entrambi trasportati in codice giallo all'ospedale Humanitas.

Sono in corso verifiche e ricerche della polizia per accertare dinamiche e responsabilità.



