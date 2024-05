Inaugurato dopo 20 anni parcheggio interrato a Bergamo Alta

Dopo circa vent'anni è stato inaugurato questa mattina il parcheggio interrato alla Fara, a Bergamo Alta: un'opera realizzata con la modalità del project financing, in un accordo tra il Comune di Bergamo e la società Bergamo parcheggi. "Sono contento di condividere con voi questa giornata, conclusione di un iter lunghissimo di cui molti di voi sono stati protagonisti - ha spiegato il sindaco Giorgio Gori -.

Questo parcheggio è stato pensato 20 anni fa, inserito negli strumenti urbanistica di quattro sindaci e cinque amministrazioni. Sarebbe stato più comodo forse non proseguire questo progetto che non abbiamo deciso noi: è stata un'eredità scomoda, ma siamo arrivati alla conclusione". Il silo ha 469 posti auto, con una tariffa oraria annunciata di 3,30 euro l'ora. In contemporanea in Città Alta le strisce blu lungo le Mura diventeranno gialle, quindi riservate ai residenti, ma gradualmente. Il parking era stato pensato nel 2004 e i lavori subirono interruzioni anche per una frana del 2008. Non sono mancate le contestazioni. Anche stamattina il comitato 'No Parking Fara' ha organizzato una contro-manifestazione. "Una nuova occasione per sottolineare la storia del progetto, le irregolarità e violazioni, alcune delle quali non ancora sanate, il probabile impatto sul futuro del centro storico e la sua mobilità", hanno spiegato i manifestanti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA