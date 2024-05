A Milano arrivano gli assistenti pedonali, al via primo corso

Presidieranno gli attraversamenti stradali a rischio, agevolando il transito dei pedoni: sono gli assistenti pedonali che da lunedì 6 maggio, Giornata Europea della Sicurezza Stradale, frequenteranno il primo corso di formazione per l'istituzione dell'Assistente Pedonale presso la Scuola del Corpo di Polizia Locale di Milano. Il progetto, che si chiama "Ruote ferme, pedoni salvi", è ideato dalla AFVS - Associazione Familiari e Vittime della Strada Ets - con il Comune di Milano e vede impiegati come assistenti Pedonali imputati, indagati o condannati ai lavori di pubblica utilità ai fini della Messa alla Prova o quale pena sostitutiva, per reati prevalentemente inerenti alla circolazione stradale.

Nelle prossime settimane, dopo la formazione, entreranno in servizio circa 30 assistenti, equipaggiati con pettorina ad alta visibilità, paletta e led luminoso.

Il progetto è totalmente finanziato dal Fondo Vittime della Strada, istituito dall'associazione, e ha ricevuto il patrocinio del Ministero dell'Interno, Ministero della Giustizia e ANCI.





