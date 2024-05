Palladino, orgoglioso di aver migliorato i singoli

Alla vigilia della partita casalinga con la Lazio, in programma domani alle 18, l'allenatore del Monza, Raffaele Palladino, non anticipa il proprio futuro ma a diretta domanda non si sottrae dal trarre un bilancio dei suoi due anni alla guida del Monza: "Ciò che mi rende orgoglioso è aver dato delle gioie ai tifosi e alla squadra, ma anche di aver cercato di aver migliorato ogni singolo. Per un allenatore è più gratificante questo: per me, dare valore a ogni singolo giocare per me è fondamentale - continua Palladino -. Non c'è nulla che non rifarei, mi sento di aver dato tutto per questa società, ogni singolo minuto della mia giornata penso al Monza e penso di aver fatto con il mio staff qualcosa che resterà nella storia".

Rispetto alla gara con la Lazio, Palladino indica chi non sarà della gara: "Andrea Carboni non ha recuperato dal fastidio alla caviglia accusato a Bologna. Ci sono fuori Patrick Ciurria e José Machin, Samuele Vignato e Matija Popovic vanno in Primavera, Davide Bettella è fuori, mentre rientra Dany Mota Carvalho".



