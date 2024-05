Monza: Palladino, ora la Lazio ha calcio più cinico

"Quella dell'andata è stata totalmente un'altra partita: ora c'è un nuovo allenatore con altri principi di gioco. Adesso c'è un bravo allenatore che fa dell'intensità e dei duelli dei punti di forza: forse è un calcio più cinico e concreto rispetto alla passata stagione.

Sarà una partita complicata, ma noi non ci siamo mai snaturati".

Alla vigilia della partita di domani alle 18 contro la Lazio, l'allenatore del Monza, Raffaele Palladino, entra nel dettaglio sul piano tattico: "Sarri faceva un gioco con principi diversi, Tudor l'ho studiato e lo conosco bene anche come persona, ho condiviso con lui lo spogliatoio quando io ero un bambino, ai tempi di mister Lippi". "Lo affronto domani e mi fa piacere, è un allenatore che ha fatto bene sia a Marsiglia che a Verona e ha preso in corsa una squadra con altri principi dandogli la sua identità", ha aggiunto Palladino.



