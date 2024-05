La Milano Arch Week 2024 riflette sull'architettura debole

Un'architettura debole ma non fragile, che ascolta esigenze e desideri di una comunità. È questo il tema dell'edizione 2024 di Milano Arch Week, promossa da Comune, Politecnico e Triennale. L'evento presentato a Palazzo Marino, sede del Comune, si terrà da lunedì 20 maggio, fino al 26. "Parliamo di architettura debole - ha spiegato Stefano Boeri, presidente di Triennale - che non significa fragile ma attenta e cioè che non ha la prepotenza di voler decidere senza avere prima ascoltato i bisogni, le esigenze, i desideri delle comunità". "Oggi bisogna unire diverse sensibilità - ha spiegato il sindaco Giuseppe Sala -, quindi queste occasioni sono giuste per ascoltare tutti ed è importante farlo". Tra gli ospiti di questa edizione, per citarne una fra i tanti, Lina Ghotmeh, architetta di origine libanese con base a Parigi, chiamata a realizzare nel 2023 il Serpentine Pavilion e promotrice di una visione dell'architettura come forza gentile.

"Al Politecnico - ha spiegato la rettrice Donatella Sciuto - insegniamo agli studenti a guardare cosa serve alla gente, perché l'architettura non può essere solo ego-riferita". Sono oltre 80 gli appuntamenti che si svolgono in 46 sedi diffuse in città. Novità di questa edizione è il format As strong as you can che raccoglie progetti e ricerche di giovani voci che fanno emergere come la pratica contemporanea sia un orizzonte plurale. Inoltre, nei giorni di Milano Arch Week in Triennale apre la mostra Gae Aulenti (1927-2012), una delle più importanti retrospettive sul lavoro e sulla vita dell'architetta, realizzata in collaborazione con l'Archivio Gae Aulenti e curata da Giovanni Agosti con Nina Artioli, direttrice dell'Archivio GaeAulenti, e Nina Bassoli. Poi uno sguardo al 2025, in cui apriranno in contemporanea la Biennale di architettura e la 24/a Esposizione internazionale della Triennale, che stanno dialogando per trovare delle sinergie. Triennale Milano presenterà il tema e le proposte della 24ª Esposizione Internazionale 'Inequalities. How to mend the fractures of humanity', in una conferenza stampa che si terrà mercoledì 11 settembre alle ore 11.00. La manifestazione è in programma dal 17 maggio al 16 novembre 2025.



