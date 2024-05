Colpito da una scarica elettrica, ustionato operaio nel Pavese

Un operaio di 36 anni ha riportato alcune ustioni questa mattina, dopo essere stato raggiunto da una scarica elettrica mentre stava effettuando dei lavori di manutenzione in una cabina che gestisce l'impianto fotovoltaico all'interno di una cabina di Ottobiano (Pavia), in Lomellina.

L'uomo, dipendente di una ditta esterna, è stato subito soccorso dagli operatori del 118 e trasportato in codice giallo al Policlinico San Matteo di Pavia.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e gli ispettori di Ats Pavia che hanno avviato gli accertamenti per risalire alle cause dell'incidente sul lavoro.



