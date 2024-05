Basket: su Dazn la docuserie dedicata alla Germani Brescia

Da oggi su Dazn sarà disponibile il primo episodio di "The Season-Pallacanestro Brescia", la prima docuserie (in sei episodi, con cadenza bisettimanale) interamente prodotta dalla lega basket, la Lba, e presentata da A2A e dedicata alla Germani Brescia tra le big della Serie A e vincitrice della Coppa Italia 2023.

Il nuovo format targato Lba racconta, per la prima volta dall'interno, la vita di un club italiano di vertice, grazie a produzioni realizzate con un accesso esclusivo: immagini di spogliatoio, allenamenti, interviste e altri contenuti permetteranno al pubblico di conoscere il dietro le quinte di un club cestistico di punta.

La docuserie, che si unisce agli altri format già prodotti e lanciati in questa stagione con successo dalla lega basket, tra cui 'asketball & Conversations', si inserisce in un progetto di comunicazione che viene ora rafforzato dalla collaborazione con Dazn, broadcaster ufficiale di Lba.



