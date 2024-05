Europa League: Atalanta sfiora l'impresa, 1-1 a Marsiglia

L'Atalanta sfiora l'impresa nell'andata di semifinale di Europa League pareggiando 1-1 in casa dell'Olympique Marsiglia. Il ritorno tra 7 giorni, il 9 maggio al Gewiss Stadium di Bergamo.

La squadra di Gasperini non si lascia impressionare dall'assordante pubblico del Velodrome di Marsiglia e mostra carattere. I bergamaschi passano anche in vantaggio all'11' del primo tempo con Koopmeiners che serve Scamacca: l'attaccante azzurro, in splendido stato di forma, non sbaglia e porta in vantaggio la Dea. L'euforia nerazzurra però dura poco: Kolasinac esce al 17' per un risentimento muscolare dopo aver salvato un gol su tiro di Sarr. al 20' Mbemba trova il pari dei francesi con un tiro da fuori. I padroni i casa crescono e per i bergamaschi diviene una partita di sofferenza. Aubameyang sfiora il 2-1 poco prima del riposo. Nella ripresa l'Olympique spinge e si fa minaccioso dalle parti di Musso. Lookman, entrato per Scamacca, sfiora il gol con una bellissima accelerazione ma tira di poco fuori. Al 64' viene annullata una rete del Marsiglia realizzata da Sarr ma in fuorigioco.



