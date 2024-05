Accoltella rivale in una lite, arrestato per tentato omicidio

Si sono fronteggiati davanti a una ventina di persone che assistevano alla lite, in piazza Duca d'Aosta, di fronte alla stazione Centrale di Milano.

Uno dei due (entrambi sono nordafricani) ha estratto un coltellino e colpito il rivale al torace, prima di esere arrestato per tentato omicidio dagli agenti del Commissariato Città studi, intervenuti perchè avevano visto l'assembramento.

E' accaduto lunedì sera e l'arrestato, senza fissa dimora a senza documenti come la vittima, ha dichiarato di essere minorenne ed è stato portato nel carcere Beccaria. L'esame osseo ha stabilito che invece ha 19 anni e sarà trasferito probabilmente a San Vittore.

La vittima che ha le stessa età è stata portata all'ospedale Fatebenefratelli dove è stato curato e dimesso con una prognosi di dieci giorni.



