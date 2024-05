Giovani e Lavoro, assunto l'80% di chi ha terminato i corsi

Sono 4300 gli under 30 che dal 2019 hanno frequentato i corsi di formazione gratuita di Giovani e Lavoro, il programma di Intesa Sanpaolo rivolto ai ragazzi non occupati realizzato con la Fondazione Generation Italy, iniziativa non profit creata da McKinsey & Company. E a cinque anni dall'avvio si può fare un primo bilancio: fra i giovani che hanno terminato l'attività di placement il tasso di assunzione supera l'80%.

Finora sono 2400 le imprese coinvolte che hanno avuto così la possibilità di organizzare colloqui con i giovani formati, senza costi, nelle attività scelte.

Nei prossimi mesi partiranno 15 nuove classi di formazione in tutta Italia con più di 300 posti gratuiti.

Il programma è stato creato tenendo presente una peculiarità del mercato italiano in cui, secondo i dati Istat e Unioncamere del 2022, ci sono 1 milione di giovani disoccupati e 1,14 milioni di posti sti lavoro, alcuni anche per 'principianti', difficili da ricoprire e quindi l'obiettivo è far incontrare domanda e offerta in settori richiesti come Hi-Tech (Java, Salesforce, Cyber Security e Data Engineer), Industria meccanica di precisione (CNC), Vendite, Alberghiero e Ristorazione: ai giovani è offerta la formazione gratuita finalizzata allo sviluppo di competenze tecniche, attitudinali e comportamentali (soft skills); alle aziende garantisce un bacino di persone formate per soddisfare le loro richieste.

I percorsi durano tra le 3 e le 14 settimane a seconda del profilo formativo, sono tenuti per il 90% da remoto e per il 10% con attività laboratoriale, con 2 docenti sempre presenti in aula e un mentor che segue gli studenti dall'inizio dei corsi fino al termine del placement. Per poter accedere ai corsi non è richiesta nessuna competenza pregressa né particolari titoli di studio ma solo il superamento di un test online e un colloquio motivazionale.



