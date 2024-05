Europa League: Gasset "Atalanta avversaria difficile, sarà dura"

"L'Atalanta è una squadra atipica, ma è la migliore tra le quattro semifinaliste di Europa League e di quelle cha abbiamo finora quelle affrontato. Ma noi abbiamo lo spirito giusto stato e dobbiamo mantenerlo, anzi dovremo fare un ulteriore passo in avanti insieme". Così l'allenatore del Marsiglia, Jean Louis Gasset, in vista dell'andata di semifinale contro i bergamaschi al Velodrome.

Dal suo arrivo sulla panchina, al posto di Gennaro Gattuso, l'OM ha eliminato in coppa Shakhtar Donetsk, Villarreal e Benfica, ma sa che ora l'asticella si alza. "L'Atalanta è una squadra difficilissima da affrontare, forse non sarà il nome più altisonante, ma è la squadra più bella con cui abbiamo mai dovuto giocare - ha detto ancora -. Il loro allenatore è lì da otto anni, ha consolidato la sua squadra, l'ha migliorata ogni anno e se la giocano con le big in Italia. Non sono il Milan o la Juve, ma lavorano molto, molto bene. Ho parlato con Fabrizio Ravanelli, che mi ha detto che sarà dura".

L'allenatore francese conta molto sul suo attaccante più forte, Pierre Emerick Aubameyang, per venire a capo della doppia sfida con i nerazzurri. A quasi 35 anni, "ma ne 20 nella testa, è il capocannoniere della competizione (10 reti, ndr). Questo la dice lunga. È il giocatore che per noi fa la differenza".





