Saluti romani al corteo per Ramelli, pm Milano apre un fascicolo

La Procura di Milano ha aperto un fascicolo conoscitivo, al momento senza ipotesi di reato né indagati, sul corteo di ieri sera nel capoluogo lombardo per Sergio Ramelli, lo studente del Fronte della gioventù ucciso nel 1975 da un gruppo di estremisti di sinistra. Corteo a cui hanno preso parte circa 1500 militanti di estrema destra, col 'presente' esclamato per tre volte e poi i saluti romani.

Il fascicolo è stato aperto dal procuratore Marcello Viola e un altro, sempre esplorativo a modello 45, è stato aperto anche sulla manifestazione di una cinquantina di componenti dell'Unione nazionale combattenti della Rsi che tre giorni fa al Campo X del cimitero Maggiore di Milano hanno ricordato i caduti della Repubblica sociale italiana.

I due fascicoli nascono da due segnalazioni arrivate in Procura e ora gli investigatori della Digos, coordinati dai pm Francesca Crupi e Alessandro Gobbis, effettueranno accertamenti, anche con analisi delle immagini. Informative saranno redatte e valutate dai pm per verificare se contestare eventuali ipotesi di reato, anche alla luce delle recente sentenza della Cassazione sui saluti romani.



