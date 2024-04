Una mucca nerazzurra a festa Inter, protezione animali denuncia

E' spuntata anche una mucca colorata di nerazzurro nella festa per il ventesimo scudetto dell'Inter e l'Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) ha spiegato di aver presentato una denuncia alla Procura di Milano e di aver chiesto ai Garanti per i diritti degli animali del Comune di Milano di procedere con le opportune verifiche.

La mucca, sulla quale sono stati scritti i nomi di alcuni giocatori, è stata portata davanti alla sede dell'Inter in viale della Liberazione. "Si tratta di un triste episodio che può configurare un reato per detenzione incompatibile o comunque una forma di maltrattamento e, anche dal punto di vista amministrativo, si tratta di una fattispecie sanzionabile", ha sottolineato l'Oipa che "chiede formalmente alle forze dell'ordine se il conduttore sia stato identificato e se siano state inflitte sanzioni per questo sfregio".

"Come l'asinello "vestito" con i colori del Napoli fatto sfilare lo scorso anno in occasione dello scudetto della squadra partenopea - ha concluso l'associazione animalista - è questo un abuso nei confronti dei poveri animali ridotti a vessillo, mortificati e umiliati".



