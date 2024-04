A Milano a marzo calano ancora ingressi nelle ztl, -8%

A Milano anche nel mese di marzo calano (dell'8%) gli accessi nelle ztl di Area B, quella che corrisponde a quasi tutta la città, e Area C, quella del centro cittadino rispetto allo stesso mese del 2023.

L'utilizzo del trasporto pubblico, come spiega Palazzo Marino, risulta stazionario, in aumento quello dei parcheggi di interscambio. Secondo l'ultimo report di Amat gli ingressi in Area C segnano una diminuzione del 6,46% dal lunedì al venerdì, il sabato -6,88%, fino a raggiungere un -9,9% la domenica.

Diminuiscono, rispetto all'anno scorso, anche gli ingressi in Area B sia nei giorni infrasettimanali (-4,66%), sia il sabato (-10,02%) e la domenica (-14,35%).

Rispetto al mese di febbraio, nei giorni infrasettimanali, per entrambe le ztl si tratta di diminuzioni più accentuate (era stato registrato un calo del 2,77% per Area C e del 3,21% per Area B). Per le domeniche, invece, il trend degli ingressi si è invertito (a febbraio +0,9% per Area C e +3,15% per Area B). C'è da considerare però che quest'anno le festività pasquali sono cadute nel mese di marzo e ciò ha influito sulla media degli ingressi, soprattutto domenicali. I dati di Amat fotografano l'intero parco macchine in ingresso, senza distinguere il tipo di motorizzazione.

Stabile l'uso del trasporto pubblico nella media mensile (+0,3%), con un incremento dal lunedì al venerdì del 4,95% e una diminuzione del - 4,71% nelle giornate di sabato e del -8,42% nelle domeniche. L'utilizzo dei parcheggi di interscambio aumenta complessivamente dell'1,9%, con punte del +5,72% nei giorni infrasettimanali e un decremento del -3,01% al sabato e del -21,05% la domenica.

Prosegue anche nel mese di marzo la sensibile diminuzione di tutti i dati relativi allo sharing, che per bici e monopattini risente del minor numero dei mezzi a disposizione dopo i nuovi bandi: il car sharing cala del -16,5%, il bike sharing diminuisce del -22,2%, lo scooter sharing del -37,6% e i monopattini in condivisione del -67,8%.



