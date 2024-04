Inter: Ausilio,ora noi dirigenti non vorremmo fare danni

"Sono all'Inter da tantissimi anni e non ho mai visto qualcosa del genere, come questa festa. Ora non vorremmo fare danni, abbiamo fatto due finali europee e vinto uno scudetto bellissimo. Oggi la responsabilità dei dirigenti è non toccare l'equilibrio di una squadra che funziona benissimo".

Così il ds dell'Inter Piero Ausilio, intervistato da Sky Sport a margine dei fsteggiamenti per lo scudetto.

Intanto l'Inter si è portata avanti sul mercato, mettendo sotto contratto (ma non ancora ufficializzando) due giocatori, Taremi e Zielinski. "Due giocatori che alzeranno ulteriormente il livello - sottolinea Ausilio -, ora è lecito prendersi momento di riflessione e prendersi. Cessioni? Ma chi vai a cedere in una squadra così? Oggi è tempo di festeggiare, poi faremo le giuste considerazioni. Dipendesse da me, io non cambierei nulla. L'idea è di non toccare. Comunque le decisioni le prendiamo pensando al bene della squadra e in assoluta condivisione. Abbiamo cercato di prendere giocatori funzionali, come Frattesi che è fantastico: ha avuto un minutaggio non eccessivo ma conta la qualità".

In Brasile dicono che l'Inter abbia già preso Bento, portiere dell'Athletico Paranaense e che fa parte anche della Seleçao.

"Abbiamo un grandissimo portiere che è Sommer, abbiamo un'opzione per Audero - commenta Ausilio -. Faremo valutazioni più avanti, fra qualche giorno. Non escludo l'opzione di tenere Audero, sarà valutato lui come altri giocatori in giro per l'Europa e il Sudamerica". "Stiamo monitorando i giovani che abbiamo in giro. Carboni, Oristanio, abbiamo la possibilità di riprendere Fabbian - aggiunge -. Non li abbiamo dimenticati, per me è una soddisfazione pensare di riportarli qua come Dimarco.

Thuram? Ragazzo intelligente come il papà".



