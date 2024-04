Più Juve che Milan, ma Sportiello para tutto e finisce 0-0

, Allegri rischia aggancio Bologna TORINO La Juventus non sfonda e continua a non vincere, il Milan si salva e mantiene il +5: la sfida per il secondo posto si chiude sullo 0-0, con le distanze che rimangono invariate. Il punto sta molto più stretto ai bianconeri che alla squadra di Pioli che trova nel portiere di riserva Sportiello l'uomo in più, che merita la palma di migliore in campo. Pioli ha dovuto rinunciare agli squalificati Calabria, Hernandez e Tomori, inoltre durante il riscaldamento allo Stadium si è fermato pure Maignan.



