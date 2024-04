Salvini, 'io e Giorgia? I nostri destini sono incrociati'

"Il mio rapporto con Giorgia Meloni? Più ci conosciamo, più il rapporto diventa anche personale". Così Matteo Salvini, vicepremier e leader della Lega, durante la presentazione del suo libro 'Controvento' a Milano, a proposito del suo rapporto con la premier. "Siamo stati quasi sempre non insieme al governo - ha proseguito -, anzi quasi mai. Quando lei era al governo io ero ancora fuori dalle stanze del governo, poi quando ci eravamo noi con Conte e Draghi lei era all'opposizione e i nostri rapporti erano quasi sempre alternativi e competitivi".

Da quando "siamo al governo insieme, abbiamo due bei caratteri tosti entrambi, due caratterini, ma sicuramente abbiamo capito che il nostro dovere è mantenere l'impegno con gli italiani e quindi questo governo. Il mio impegno durerà per tutti e cinque gli anni che ci avete chiesto, fino al 2027", ha aggiunto Salvini.

"Poi il suo successo è il mio successo e viceversa. I nostri destini sono incrociati", ha sottolineato Salvini spiegando che "non si può fare competizione interna, gli avversari sono fuori" e che "più provano a farci litigare, più non ci riescono.

Ringrazio certi giornali, soprattutto di sinistra, perché più dicono che la Lega è finita, più ci allungano la vita".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA