Sala, 25 Aprile è una festa, poi le polemiche ci saranno sempre

"Le polemiche ci sono tutti gli anni, ogni anno sembrano sempre più importanti, più gravi, ma le polemiche ci sono. Il punto è che lo spirito del 25 Aprile non cambia, quello che io dico è che questa è comunque una festa, la festa della Liberazione e non della libertà come qualcuno vuole far credere, ma che noi dobbiamo e vogliamo festeggiare": lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala alle celebrazioni per il 25 aprile in Largo caduti milanesi per la Patria.

"Un passaggio positivo per la nostra storia è stata la Liberazione e ha portato alla Costituzione che è magnifica. Il senso è talmente profondo e alto che deve farci andare al di là di qualche polemica che naturalmente c'è" ha aggiunto Sala.

Il sindaco ha poi replicato a chi chiedeva della presenza del leader della Lega Matteo Salvini, anche lui in Largo caduti milanesi per la Patria: "Dico che va bene, alla fine è chiaro che ogni momento deve essere più partecipato possibile, quindi ci mancherebbe altro".

Salvini, appena è arrivato accompagnato dal ministro Giuseppe Valditara e dal sottosegretario Alessandro Morelli, si è fermato a parlare con il sindaco, scherzando sul clima milanese e sul calcio, in particolare sul prossimo allenatore del Milan.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA