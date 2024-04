Lecce: con il Monza out Banda e Ramadani

È proseguita con un allenamento mattutino sul campo dell'Acaya la preparazione del Lecce, in vista dell'impegno casalingo di sabato pomeriggio contro il Monza.

Per la gara contro i brianzoli mister Gotti recupera l'esterno offensivo Almqvist, che torna dopo lo stop per squalifica. Assente lo zambiano Banda, operato nei giorni scorsi al ginocchio destro (pulizia della rotula), mentre è rimasto ancora a riposo il centrocampista Ramadani per via del problema occorsogli per un ascesso al collo: quasi improbabile un suo recupero. Alla lista degli indisponibili vanno aggiunti i lungodegenti Kaba e Dermaku. Anche per questa gara il Via del Mare registrerà il soldout di presenze.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA