Trenord, crescono i viaggiatori nel weekend

I viaggiatori che nei weekend e durante i giorni festivi utilizzano i treni di Trenord sono cresciuti rispetto al periodo pre-Covid, con oltre 433mila i viaggiatori in treno il sabato, il 4% in più rispetto al pre-Covid, e 307mila la domenica, con una crescita del 10% rispetto al 2019. Per questo motivo in vista dei "ponti" di primavera, da giovedì 25 aprile Trenord potenzia il servizio verso il Lago di Como e la Valtellina, e per il Garda.

Nei giorni festivi da giovedì 25 aprile saranno effettuate fra Milano Porta Garibaldi e Sondrio quattro corse aggiuntive - due per direzione - che fermeranno anche nei paesini sulle sponde lecchesi del Lago di Como. La mattina, saranno effettuate due corse in più da Milano Porta Garibaldi in direzione Sondrio, mentre la sera sono previste due nuove corse dalla Valtellina riporteranno i viaggiatori a Milano Porta Garibaldi.

Al tempo stesso nei giorni di giovedì 25 aprile e mercoledì 1° maggio saranno potenziate due corse verso il Garda e Verona, con la corsa che parte alle 10.25 da Milano Centrale che raggiungerà Verona, mentre la corsa Brescia-Milano Centrale con arrivo alle 14.35 avrà origine da Verona alle ore 12.43.

Già dallo scorso 30 marzo Trenord aveva potenziato il servizio verso i laghi, introducendo due corse in più sulla linea Milano-Gallarate-Arona-Domodossola e due sulla linea Milano Cadorna-Laveno Mombello Lago, per aumentare i collegamenti fra la città di Milano e il Lago Maggiore; due nuove corse erano state aggiunte sulla linea Milano Cadorna-Como Lago, per i turisti diretti sul Lario.



