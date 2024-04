Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha invitato tutti i cittadini in una diretta sul suo canale Instagram a partecipare al corteo nazionale della Liberazione che si terrà domani in città.

"Domani c'è il corteo del 25 aprile - ha detto -, spero che in tanti vogliano partecipare. Il corteo partirà alle 14:30 in via Palestro e alle 15:30 ci saranno gli interventi in piazza Duomo. Io vi invito a partecipare. Buon 25 aprile a tutti".





