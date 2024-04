25 aprile, Elly Schlein a Milano

La segretaria del Pd Elly Schlein parteciperà domani alla manifestazione nazionale per la festa della Liberazione a Milano.

Schlein, come già l'anno scorso, sarà al corteo con lo spezzone del Pd dietro uno striscione con la scritta 'Il fascismo non è un'opinione, è un crimine' che ricorda Giacomo Matteotti a cento anni dal suo omicidio. Insieme a Schlein ci saranno fra gli altri la segretaria regionale Silvia Roggiani e il segretario milanese Alessandro Capelli.



