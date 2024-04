Gdf Como sequestra borse di lusso contraffatte, anche in pitone

I Finanzieri del Comando provinciale Como hanno effettuato controlli in diverse attività commerciali di Erba e Bellagio, dove sono state sequestrate cinquanta borse contraffatte di note maison di lusso, come "Celine", "Hermes", "Chanel", "Orciani", "GuccI" e "Bottega Veneta".

Gli accessori sequestrati - spiega la Gdf - hanno elevati standard di qualità sia per i materiali utilizzati che per la manifattura. Per verificare la contraffazione dei prodotti è stato infatti necessario interpellare gli esperti dei noti brand coinvolti, i quali hanno accertato come i colori, le forme e alcune rifiniture fossero molto simili ai modelli originali, tali ad ingannare i clienti.

Nel corso dei controlli, oltre alle borse poste in vendita per centinaia di euro, i militari hanno sottoposto a sequestrato anche 300 paia di sandali con il marchio "Vero Cuoio", senza che il produttore ne avesse titolo, e quattro borse da donna confezionate con pelle di pitone prive della documentazione di legittima provenienza prevista dalla Convenzione di Washington, a tutela delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione.

Le indagini sono risalite a due società fornitrici delle borse con false griffe, con base operativa nel Milanese: durante le perquisizioni, nei magazzini delle due società sono state sequestrate ulteriori 450 borse contraffatte.

I titolari sono stati denunciati per commercio di prodotti con marchi contraffatti e illecita detenzione di prodotti derivati da specie animali a rischio di estinzione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA