Scudetto Inter: da Calhanoglu a Zhang, gag e festa sui social

La festa dell'Inter per il ventesimo scudetto si è spostata sui social. Protagonisti i calciatori e anche il presidente nerazzurro Steven Zhang, coinvolto da Hakan Calhanoglu in una diretta su Instagram che ha toccato anche picchi di oltre 60mila utenti collegati, tra risate e gag. A tenere le fila, oltre al centrocampista turco, anche Marcus Thuram, con indosso occhiali da "after" dopo le ore piccole dopo la vittoria nel derby ("Gli occhiali li tengo fino alla fine del campionato. Non esco dal letto fino a domani, ho dormito 30 minuti".) Coinvolti tra gli altri Nicolò Barella, Federico Dimarco, il capitano Lautaro Martinez e anche Denzel Dumfries, svegliato dai compagni e al buio per diversi minuti tra le risate e l'ironia dei commenti. A sorpresa però si è collegato anche il presidente Zhang, coinvolto nelle gag da Calhanoglu e Thuram. "Pres ci hai preso per zero euro. Calhanoglu e Thuram zero euro. Siamo costati meno di una pizza, vogliamo un regalo", ha scherzato il francese.

Il presidente si è prestato allo scherzo ridendo e rispondendo: "Ecco, lo sapevo che sarebbe stato un errore entrare in questa diretta. Ma non è vero, non siete costati zero euro". Zhang ha anche poi ammesso di essersi emozionato a vedere Calhanoglu in festa dopo la partita, sorridendo per tutta la diretta e mostrandosi in totale sintonia con la sua squadra.





