Inter: Inzaghi, il Milan farà tutto per renderci derby difficile

"La posta in palio è altissima, sappiamo bene che gli ultimi cinque derby li abbiamo vinti ma sappiamo che domani non conteranno nulla. Conterà come andremo in campo, quello che la squadra metterà sapendo che troviamo una avversaria seconda in classifica che farà di tutto per renderci il derby difficilissimo". Lo ha detto il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, in conferenza stampa alla vigilia del derby. " Pioli per me è un grande allenatore e soprattutto un'ottima persona. Alla Lazio era in prima squadra e io in Primavera mi ha sempre dato grande disponibilità, è una persona corretta, ha vinto uno scudetto. Gli auguro il meglio da martedì in poi - ha proseguito -. Il nostro finora è stato un percorso importante e dobbiamo continuare. Ora mancano sei partite, siamo vicini ad un grandissimo traguardo che abbiamo voluto con tutte le nostre forze. Diciamo che è normale che questo trofeo mi ripagherebbe di qualcosa per la mia carriera da calciatore, ma anche da calciatore mi sono tolto soddisfazioni importanti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA