Coppia litiga in auto ma era per lo spaccio, arrestati

Un 33enne cingalese e una 27enne italiana sono stati arrestati dai Carabinieri, la scorsa notte, a Milano, con l'accusa di spaccio di droga.

I militari erano intervenuti sulla strada Padana superiore, a Vimodrone (Milano) a seguito di una segnalazione per una lite tra una coppia a bordo di un auto. Però quando l'uomo e la donna sono stati rintracciati, nella vicina via Palmanova di Milano, a bordo del veicolo, e perquisiti, sono stati trovati in possesso di 130 g di cocaina, 75 g di hashish, 49 g di crack, 23 g di "cocaina rosa", 2 g di ecstasy, 870 euro in contanti, 2 smartphone e materiale per il confezionamento. Arrestati entrambi, si trovano nelle camere di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA