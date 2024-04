Ventunenne accoltellato alla schiena durante rapina a Milano

Un 21enne è stato accoltellato, a Milano, durante una rapina avvenuta la notte scorsa. Ha riportato ferite gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.

Il giovane è stato avvicinato da due ragazzi, a suo dire nordafricani, mentre aspettava un tram in piazza Axum, nei pressi dello stadio Meazza. Ferito alla schiena e rapinato del cellulare, ha chiesto soccorso a casa della sua fidanzata, che abita nei pressi, da dove è stato dato l'allarme.

Il 118 lo ha portato all'ospedale in codice rosso. Sul caso indaga la Polizia di Stato.



