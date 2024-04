Sala, il 25 aprile sia partecipato e senza incidenti

A Milano si preannuncia un 25 aprile di polemiche e tensioni con la Comunità ebraica che ha deciso di ritirare il gonfalone ufficiale al corteo in polemica con lo slogan scelto dall'Anpi, 'Cessate il fuoco ovunque'. "Ma come tutti i 25 aprile - ha commentato il sindaco Giuseppe Sala a margine della inaugurazione della nuova sede del gruppo Lutech - l'importante è che sia molto partecipato e che non succedano incidenti. Poi che ci siano tensioni, mi pare nella norma in questo periodo storico, è ancora più comprensibile".

"È ovvio che tutti noi vorremmo che le cose fossero perfette e non si può. Però già il fatto che ci siano, per me ha molto significato", ha aggiunto riferendosi alla comunità ebraica anche se il suo presidente Walker Meghnagi come annunciato non ci sarà.

Sul piano della sicurezza, Sala si è limitato a dire che "in questo momento è chiaro che c'è grande attenzione in generale.

Che ci sia nel mondo occidentale allerta è realtà oggi - ha concluso -. Speriamo che tutto giri tranquillo".



