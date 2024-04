25 Aprile, Brigata ebraica: 'Ora e sempre democrazia si difende'

"Ora e sempre la democrazia si difende" è lo slogan che la Brigata ebraica di Milano ha scelto per lo striscione che aprirà il suo spezzone di corteo alla manifestazione nazionale del 25 aprile.

"Invitiamo tutti i cittadini e gli esponenti di partito che lo ritengono a scendere in piazza con noi dietro allo striscione che aprirà il nostro spezzone che recita 'Ora e sempre la democrazia si difende' - spiega la Brigata ebraica in un comunicato -. L'appuntamento è all'angolo tra Corso Venezia e via Serbelloni alle ore 14 dove ci aspetteranno i baschi blu dei nostri amici City Angels. Hanno già garantito la partecipazione, tra gli altri, esponenti della comunità iraniana, Sinistra per Israele, l'associazione Ponte Atlantico, oltre che diversi esponenti politici".

La Brigata ebraica "è stata una formazione militare che ha contribuito alla Liberazione d'Italia dal nazifascismo - prosegue il comunicato -. Anche questo 25 aprile, come ogni anno, saremo in corteo a Milano per testimoniare i valori dell'antifascismo e della democrazia e per ricordare e onorare partigiani e alleati, che hanno combattuto e si sono sacrificati per la difesa di questi valori".

"Il nostro sarà uno spezzone colorato e festoso, internazionale e inter-religioso, aperto a tante comunità e associazioni che vogliono marciare insieme a noi. Saremo tanti e sarà ancora una volta una festa per la Liberazione e per la democrazia conquistata nel 1945 - conclude la Brigata ebraica -.

Rispettiamo il parere di chi deciderà di non partecipare al corteo per via delle contestazioni, ma noi ci saremo con orgoglio per ricordare la Brigata ebraica, onorata della medaglia d'oro al valore militare per la Resistenza".



