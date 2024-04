Roberto Salis: 'È Ilaria che ha deciso di candidarsi con Avs'

"Si sono dichiarati disponibili ad aiutarci sia il Pd, che Avs e prima ancora il gruppo di Santoro.

La decisione di candidarsi con Avs è maturata da parte di Ilaria sulla base del suo percorso politico". Lo ha spiegato questa sera a "Prima di domani", su Retequattro, Roberto Salis, il padre di Ilaria, detenuta da un anno a Budapest.

"È mia figlia che decide, non c'è nessuno - ha aggiunto - che può interferire con le sue decisioni. Lei ha le sue convinzioni, sa benissimo che con Avs non è garantita l'elezione, ma Ilaria non ha paura di lottare per ottenere qualcosa che ritiene sia giusto avere. Io, da padre, avrei preferito moltissimo che la candidatura si formalizzasse nel Pd perché, ovviamente, l'elezione era molto più sicura. È mia figlia che ha fatto questa scelta, che è coerente con il suo trascorso, e io la difendo a spada tratta".

Roberto Salis ha poi spiegato che il prossimo incontro con la figlia lo avrà in carcere, per un colloquio, il prossimo 22 maggio, due giorni prima dell'udienza fissata per il 24.



