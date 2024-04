Il prefetto di Milano differisce lo sciopero della polizia locale di lunedì

Il Prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, sentito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha disposto il differimento ad altra data dello sciopero del personale della Polizia Locale del Comune di Milano proclamato per l'intera giornata di lunedì prossimo dalle organizzazioni sindacali Uilfpl, Cse-Flpl Sulpl e Usb.

"Il provvedimento - si legge in una nota - si è reso necessario a seguito dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, tenutosi in Prefettura lo scorso 18 aprile, tra i sindacati proclamanti lo sciopero e il Comune di Milano, per evitare disagi alla cittadinanza in una giornata in cui la città di Milano sarà interessata dal derby Milan-Inter, che assume un particolare rilievo, potendo sancire con diverse giornate d'anticipo, in caso di vittoria dell'Inter, la conquista dello Scudetto, con i conseguenti festeggiamenti spontanei da parte della tifoseria che, come accaduto in precedenti occasioni, potrebbero interessare diversi ambiti delle strade cittadine".





