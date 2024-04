A Milano 200 studenti in corteo per Fridays for Future

È partito da largo Cairoli a Milano il corteo studentesco organizzato da Fridays for Future "per la giustizia climatica". Nella giornata dello sciopero globale per il clima, circa 200 ragazzi milanesi sono scesi in strada diretti verso piazza XXIV Maggio. In apertura del corteo, uno striscione con scritto "Free Palestine = climate justice".

Arrivati davanti alla sede Enel in via Carducci, gli attivisti hanno messo in scena fatto un flash mob, accendendo alcuni fumogeni ed esponendo un altro striscione con scritto "Boicotta Enel = climate justice".



