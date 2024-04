Blitz da Kfc degli studenti in piazza a Milano per il clima

Gli studenti milanesi che partecipano al corteo organizzato da Fridays for Future nella giornata di sciopero globale per il clima sono entrati da Kfc in piazza XXIV Maggio, noto fast food statunitense e al grido di "free free Palestine", hanno portato con sé striscioni e una bandiera palestinese. Al megafono, hanno spiegato che l'azienda è dedita allo "sfruttamento degli animali, inquinando il pianeta".

Gli studenti si sono poi spostati davanti al Mcdonald's, "complice di un genocidio", dove hanno acceso fumogeni. Lì è stata esposta anche un'installazione di cartone che rappresenta una porzione di patatine McDonald's con all'interno terra e due missili. Azioni analoghe sono state fatte davanti a un distributore Eni, dove è stato esposto uno striscione con scritto "Eni boycott tour, stop genocide" e al Museo della scienza.

Il corteo si è concluso infine in piazza XXIV Maggio.





