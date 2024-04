Valditara, quella a La Sapienza è una protesta sbagliata

Quella in atto all'Università Sapienza di Roma "é una protesta sbagliata". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione e Merito Giuseppe Valditara, arrivando in visita al Salone del Mobile di Rho (Milano).

"La scienza e la ricerca sono libere, i rapporti tra le università italiane e quelle israeliane devono continuare - ha concluso -. È vergognoso pretendere che si interrompano i rapporti scientifici e di ricerca tra università. Scienza e ricerca devono essere libere e non sottomesse alla politica".





