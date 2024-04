'Sigillo di merito' alle due Cattedre Unesco bresciane

Il ministero dell'Università e della Ricerca ha conferito alle Cattedre Unesco un "Sigillo di merito" come "segno distintivo a dimostrazione dell'impegno profuso nel predisporre programmi volti a rispondere prontamente e con maggiore autonomia alle rinnovate richieste di nuovo apprendimento e ricerca in un mondo in rapido cambiamento economico, sociale e tecnologico".

A Brescia le Cattedre Unesco attive sono "Education for Human Development and Solidarity Among People", che opera in Università Cattolica del Sacro Cuore ed è diretta dal preside di Scienze della formazione Domenico Simeone, e "Training and empowering human resources for health development in resource-limited Countries" dell'Università Statale di Brescia, afferente al Dipartimento di Scienze Cliniche e Sperimentali, di cui il Rettore Francesco Castelli è chair holder.

L'Università Cattolica del Sacro Cuore ha ottenuto la Cattedra Unesco nel 2018. "Education for Human Development and Solidarity Among Peoples" si propone di sviluppare progetti di ricerca-azione che permettano di conoscere e promuovere processi di sviluppo di attività di formazione e d'istruzione nei contesti del Sud del mondo, accompagnando lo sviluppo di risorse locali e favorendo i processi di collaborazione internazionali.

La Cattedra "Training and empowering human resources for health development in resource-limited Countries", attivata per a Brescia nel marzo 2014 all'Università degli Studi, è stata riconfermata tra le cattedre Unesco italiane per il 2023/2024 per il ruolo svolto nel promuovere il dialogo interculturale e l'inclusione sociale all'interno del sistema della formazione superiore nazionale e internazionale, in attuazione dei valori promossi dall'Unesco e per il ruolo fondamentale ricoperto nel raggiungimento degli Obiettivi dell'Agenda 2030.



