Scala, la sala prove del ballo intitolata a Carla Fracci

La sala prove del ballo all'ottavo piano della nuova torre di via Verdi della Scala ora è intitolata a Carla Fracci, che al Teatro ha legato una parte fondamentale della sua vita.

La targa è stata apposta il 18 aprile, alla vigilia della terza edizione del Gala Fracci, alla presenza del sovrintendente Dominique Meyer e del direttore del Corpo di Ballo Manuel Legris.

Al Gala oltre al corpo di ballo scaligero, star come Roberto Bolle, Marilena Nuñez, Olga Smirnova, Vadim Muntagirov e Jacopo Tissi. Nicoletta Manni, da pochi mesi nominata étoile scaligera, si esibirà nella Luna, coreografia pensata da Maurice Béjart per Luciana Savignano.



